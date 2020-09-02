黃建東午夜靈異經歷：閉路電視明明有個男人　但呢架係空𨋢......

昨天（1日）是農曆七月十四盂蘭節，傳說鬼門關大開，黃建東在個人社交網站分享了一個真實的個人靈異經驗，他強調：「先旨聲明，這不是一個『我聽朋友講』的故事，而是黃建東自己的親身經歷。」

黃建東分享個人的親身靈異經歷。（資料圖片）

這件事發生在半夜，有一晚拍完劇大約半夜三點幾回到家樓下，他拖着疲累的身軀推門進入屋苑大堂，大堂內有個電梯閉路電視的四格畫面，他習慣地會看一看有多少人乘搭，「而屋苑喺深夜時分為咗慳電只維持一部可直達每層樓的電梯開着，其他𨋢都關了。那時候那部唯一開着的升降機正在落緊地面，我望一望閉路電視，有個男人站在角落𥚃搭緊𨋢。」

「落到地面𨋢門打開，我行開一邊等佢出嚟然後入去......冇、人、行、出、嚟。我嗰刻呆咗，再望返閉路電視畫面，那個男人仍然企喺角落裏。再望望面前架空𨋢……」黃建東馬上醒過來，全身毛管豎起，腦海中浮現出《見鬼》、《The Sixth Sense》、「藍可兒事件」的畫面。家住高層的他，不敢入𨋢亦不敢行路梯，「後樓梯一隻窗都冇，到時候行到中段出咗事，唔上唔落叫天不應叫地不靈咪仲恐怖！」

黃建東午夜回家，竟遇上如此靈異的事，究竟行樓梯定入𨋢好呢？（資料圖片）

之後黃建東便尖叫着跑去叫醒正在睡覺的管理員：「救命呀阿叔！個閉路電視有個男人一直企喺架𨋢裏面，但係部𨋢一個人都冇！」管理員睡眼惺忪地看看他枱頭的閉路電視，然後慢條斯理地說：「係呀…...今日呢一格嘅閉路電視壞咗，個畫面停留咗喺呢度，聽日叫咗人嚟整㗎喇，唔使驚…...」黃建東此時再看清楚個畫面，才安心踏入電梯回家。原來只是虛驚一場，有朋友留言說：「就知道由你講出嚟既一定會變gag。」

原來只是虛驚一場！（資料圖片）

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