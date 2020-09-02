DJ Soda魅力爆棚海內外通殺　自爆收多過10位藝人表白私訊

DJ Soda IG擁超過400萬粉絲，她的魅力甚至俘虜不少男藝人。昨日（1日）DJ Soda出演節目《Radio Star》時，則自爆收過多於10位男藝人表白，海外也相當有人氣的她，甚至收過美國有名Rapper的私訊，引來網民熱議。

DJ Soda不時飛到海外開巡迴演出，她表示收到很多來自外國的合作邀請，甚至有美國著名Rapper向她表白。主持人問到「收過的美國Rapper表白私訊10名以上？10名以下？」時，DJ Soda舉起手指笑着回答「以上」，率直的回答令現場嘉賓都非常驚訝，大讚她果然是「世界級」明星。主持人之後再追問DJ Soda有否收過韓國藝人的告白時，她則回答「10名以下，5名以上」，但她就未有透露曾交往與否。

DJ Soda在節目上自爆收過10個以上，來自藝人的告白私訊。（mbc截圖）

DJ Soda擁甜美長相及魔鬼身材，深受海內外粉絲歡迎，去年更在「DJANE TOP 100」排行第13位，連續三年成功亞洲第一位。沒想到如此受歡迎，經常在IG曬性感照派福利的DJ Soda，更成功釣出男藝人現真身告白，可見她魅力爆棚！她在《Radio Star》率直的爆料快速成為網上話題，網友都表示被DJ Soda的可愛吸引住。

DJ Soda魅力爆棚，IG擁超過400萬粉絲。（IG/@deejaysoda）

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