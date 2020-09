受疫情影響關閉個多月後,健身室終在今天(4/9)重開。被稱為「最美孕婦」的倪晨曦(Elva)立即迫不及待重回健身室做瑜伽,她在IG上載了數張穿上運動服的照片,並留言寫着:「Are you ready to rejoin us at our yoga studio and resume practicing?See you on the mat」。