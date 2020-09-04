早霸王｜女聽眾被富貴生意拍檔力追　未婚夫終搬走：忽略咗佢好多

女聽眾因為做生意而忽略未婚夫,最後仲搞到對方搬走。(影片截圖)

女聽眾Whitney同男友拍拖6年多，去年求婚成功，不過由於疫情關係，令本身今年初喺澳洲註冊計劃失敗。而佢今日致電《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，係因為男友上星期搬走咗，Whitney表示自己做咗唔少嘢令對方失去信心，希望藉呢次機會挽回。

導火線之一係因為生意拍檔嘅追求。(影片截圖)

Whitney表示自從男友求婚成功後，因為感覺「有人要」，所以將個心完全投入副業當中，再加上Whitney一直無公開求婚成功一事，因而令男友無安全感。「佢上星期搬走之後，我先發現原來自己忽略咗佢好多，聽媽媽講，前排佢home office時，叫媽媽帶佢去街市買餸，因為想煲湯俾我飲；聽佢朋友講返，因為唔想我擔心，所以之前撞車都無話我知。」

男友本身已經出過警告信，但女聽眾無因而避諱。(影片截圖)

就咁聽，男朋友似乎都幾愛Whitney，但又點解咁輕易離開呢？Whitney認為除咗係自己無公開求婚一事之外 ，生意拍檔係導火線。「佢有講過覺得partner追我，但我當時唔覺得，不過男友搬走之前，我已經拆夥。」Whitney表示雖然一直有向男友「備案」，但或者係因為partner有家底，唔少條件都滿足到Whitney，令男友愈來愈無信心。「試過有次partner知道男友想送部車俾我，佢打嚟話『點解佢可以送比你，我唔可以送比你?』我當住男友面同佢講『唔係你送我就要』，但佢仲好唔死心咁話『佢送1系，我可以送4系』。」由於工作關係，Whitney不時要同呢位追緊自己嘅partner接觸，結果男友愈來愈不滿。

森美指呢位生意拍檔行為幼稚。(影片截圖)

「有次男友喺WhatsApp見到partner提到自己飲醉之後鍚咗我一啖。嗰次係因為佢飲到好醉，喊得好厲害，叫我去接佢時發生，我有拍片比男友睇，但佢怪責我唔應該出去。」聽到女聽眾表示如今已經拆夥，小儀問森美求和指數有幾高時，森美又拎返佢嘅愛情金句出來：「咁就要睇下佢愛自己，定愛你多啲啦。」

好在最後都救得返。(影片截圖)

電話接通後，男友Wooden表示自己愛情生活有啲崎嶇，就連把聲都死氣沉沉，森美特別加以安慰：「越經歷多，愛情越珍貴。」問到可會覺得崎嶇過後有艇搭時，Wooden有少少猶豫咁話：「咁要睇下自己搵唔搵到呢隻艇。」雙方電話接通時，Whitney表示自己做錯好多，並謂：「去年係你向我承諾，今年我向你承諾，我下半世可以咩都唔做，淨係想做好你老婆，可唔可以？」男友Wooden沉默數秒後，好冷靜咁應話「好」……應該算係happy ending?!

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