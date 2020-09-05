【使徒行者】拜神儀式發生不祥事件　演員接連受傷監製急補鑊

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，除了故事情節精彩、角色人物突出，劇集的花邊消息、相關新聞亦是焦點所在。

《使徒行者》叫好叫座造就了不少衍生作品，包括前傳《使徒行者2》，即將播出的《使徒行者3》、電影版《使徒行者》、電影《使徒行者2：諜影行動》以及遊戲真人騷《使徒行者 臥底遊戲》。（myTV SUPER）

《使徒行者》由籌備到拍攝可算是一波三折，先有4屆金像影帝梁家輝因拍電影《盜馬記》撞斷三條肋骨而辭演，角色被迫一拆三，再有森美以健康問題為由退出劇組，改由沈震軒頂替「Kobe／連浩勤」一角。拍攝期間，除了沈震軒因一場踩單車追賊戲跌到右手骨裂，需要開刀做手術，江美儀亦因感冒咳到拉傷了肋骨之間的肌肉，意外接二連三。

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連續發生四單意外確實有點不可思議，《使徒行者》編審葉天成近日接受《香港01》訪問時亦坦言，覺得這套劇集確實比較多意外：「第一次拜神，我隱約記得，插咗三支香，個桶係跌咗，有啲唔係幾『老黎』。」後來因為沈震軒、江美儀接連整親，所以監製文偉鴻好快便安排多一次拜神儀式，拍攝進度亦繼而開始順利。另外，葉天成亦透露《城寨英雄》拍攝期間又有演員受傷，所以監製文偉鴻都有安排第二次拜神儀式。

點擊下圖重溫《使徒行者》拜神儀式情況：