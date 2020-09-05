三浦春馬逝世49日　事務所發聲明交代當日情況並澄清三大誤傳

日本人氣男星三浦春馬於7月18日 下午被發現於東京寓所內上吊自殺身亡，終年30歲。昨天是他逝世第49天，他所屬的事務所Amuse就在官網交代有關春馬當日離世的情況，並澄清三個誤傳。

日本人氣男星三浦春馬，於7月18日 下午被發現於東京寓所內上吊自殺身亡，終年30歲。(三浦春馬ig)

一：曾有消息指當天春馬是因為遲遲沒有現身錄映現場，經理人才往他的寓所找他結果揭發他自殺了，但實際情況是經理人到他家去接他錄映時發現了遺體。當日的情況是春馬下午需為劇集進行拍攝工作，其經理人在他寓所大樓外等待，但春馬到約定時間仍沒有現身，經理人打電話及傳訊息也聯絡不上他找他，於是立即聯絡管理公司開門，可惜發現春馬時已沒有意識，報警送院後於下午2點10分證實不治，警方經調查後判定他是自縊身亡。

三浦春馬是電影《進擊的巨人》男主角。

二：春馬家中沒有發現遺書，報道所指的發現筆記等並不能被當作是遺書，筆記僅是他平時的隨筆。

三：Amuse強調沒有強制春馬停止留學，要求他趕回日本拍戲，澄清絕無此事，演藝工作一直是經理人和春馬商討下的共同決定。Amuse又宣布成立三浦春馬基金行善，以完成他的遺願。

三浦春馬昨日逝世49日。(三浦春馬ig)

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