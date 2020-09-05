譚炳文逝世｜經典角色重溫　多演反派角色有發揮令人留下深刻留象

有配音王之稱的譚炳文昨晚（4日）因呼吸困難被送往律敦治醫院，延至今早 (5/9) 與世長辭，享年86歲。譚炳文女兒向傳媒表示父親走得安詳，已安排法師到醫院為他唸經及準備後事。據悉譚炳文今年5月才與無綫續約隸屬配音組，6月證實患上肺癌，病情持續惡化。有指他生前有意再舉行一次生日會，可惜他來不及慶生已不敵肺癌離世。

譚炳文因肺癌逝世，享年86歲。(youtube截圖)

譚炳文生前曾為無數角色配音，而他除了主力從事配音的工作，亦有參與很多幕前的演出，由電視劇至近年的電影都可以見到他的影蹤。譚炳文鮮有擔正飾演主角，他在演藝生涯中大多是飾演一些配角的角色，當中不乏反派，其中最為經典的劇集角色包括有《京華春夢》入面的金家大少金振東，是一名敗家仔，敗盡家業，更出賣了男主角劉松仁、《蝦仔嗲哋》的三叔、《天涯歌女》的周大偉，即女主角陳松伶的父親，也是一名反派的角色。而他在電影《黑社會》中飾演的串爆，就奠定了他在黑社會江湖題材電影中的叔父角色，其後在多套電影中擔演這類叔父的角色。譚炳文更是經典金曲《舊歡如夢》的原唱者。

譚炳文於《京華春夢》入面的金家大少金振東，是一名敗家仔。(youtube截圖)

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