亞洲小姐2020｜高文君獲網讚GFable　睇《無間道》學粵語愛古天樂

《2020亞洲小姐》於日前（04/9）舉行廚藝比拼環節。不要以為講到亞姐，就一定是比TVB香港小姐遜色，其實當中都不乏靚女。就好似今年22歲，就讀香港大學土木工程及資源管理雙學位，今年Year 5的高文君，在一班佳麗之中就十分亮眼，更被不少連登網民睇好。

高文君正在香港進修，就讀香港大學土木工程及資源管理雙學位學程。（葉志明攝）

高文君有圓圓大眼，嬌滴滴的十分討喜。她接受《香港01》訪問時，表示自己由安徽專程來到香港進修，放假時因為無意中看到亞洲選舉廣告，所以就決定了參選。「學業還在讀，但網上學習會比較容易協調。」老師不介意你參選嗎？她笑說：「老師還不知道，哈哈。」

高文君（圖右）真係幾Girlfriend-able，網民真係有眼光。（葉志明攝）

不少網民都大讚她Girlfriend-able，那麼她有沒有男朋友呢？她就表示自己現在是單身：「前幾年有男朋友，現在沒有。（會不會考慮香港人？）自己社交較差，可能因此比較少香港朋友，自己較慢熱。」被問對男朋友有什麼要求，她稱：最重要是穩重，對感情認真，外表不是問題，只要雙方都是真心就可以。（有特別喜歡的類型？）我最近在看《無間道》學粵語，看完之後就特別喜歡古天樂。我覺得他生活中也是一個十分低調踏實又有愛心的人。」

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