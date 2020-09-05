譚炳文逝世︱那些我們懷念的配音員　用聲線陪伴幾代人成長

資深藝人譚炳文今日（5/9）早上因肺癌與世長辭，享年86歲。縱橫演藝圈近70年的他除了經常在劇集、電影中演出，更曾為不少經典劇集、動畫配音，因而有「配音王」美譽，動畫《藍精靈》的「精靈爺爺」、《勇者王》的「獅子王麗雄」，以及劇集《包青天》系列的「包拯」、《半澤直樹》的銀行行長「中野渡謙」、《誇世代》的「豬頭司機」便是其代表作。

譚炳文逝世｜《舊歡如夢》原唱者 譚炳文爆錄歌前最緊張有冇錢

譚炳文逝世｜參演過無數電影 孖李香琴拍出代表作《大鄉里》爆紅

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點擊重溫譚炳文聲演的經典角色：譚炳文逝世｜從事配音逾半世紀 經典作品無數難忘《聖鬥士星矢》

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除了譚炳文，香港也有不少令人懷念的配音員，當中最出名的便是有「叮噹叔」之稱、終年59歲的林保全。2015年1月2日離世的他曾為不少經典角色配音，1980年便開始為《叮噹》／《多啦A夢》配音，陪伴着幾代人成長，而《足球小將》系列「林源三」、《成語動畫廊》的熊貓博士亦是其代表作。林保全逝世當日，不少圈中人也有在網上發文悼念，而無綫電視（TVB）亦有在Facebook發悼文：「願意用任何東西去交換一件法寶，讓全叔繼續伴我長高，如果可以的話！」

林保全的聲線陪伴住不少人成長。（VCG）

林保全女兒林芷筠亦有隨父親步伐做配音員，點擊下圖觀看她聲演的角色、人物：【烈火雄心】飾演關詠荷妹妹 林芷筠承林保全父業當配音員

而林保全的多年拍檔盧素娟亦是其中一位令人懷念的配音員，2006年7月22日因大腸癌逝世的她有「娟姐」之稱，除了為《叮噹》／《多啦A夢》的「大雄」配音，她亦聲演過《寵物小精靈》系列「小智」、《足球小將》系列「三杉淳」、《美少女戰士》系列「火野麗」以及《名偵探柯南》主角「柯南」等經典角色，而她最後遺作便是《忍者亂太郎》的「亂太郎」。盧素娟丈夫賴偉強表示，妻子對臨終前未能為電影《多啦A夢．大雄的貓狗時空傳》配音感遺憾。

點擊下圖觀看盧素娟聲演的經典角色：

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其實除了「配音王」譚炳文，另一位資深配音員源家祥亦配過《包青天》「包拯」。2008年11月5日病逝的他聲演過無數經典角色，包括《櫻桃小丸子》的爺爺「櫻友藏」、《名偵探柯南》的「阿笠博士」。除此之外，源家祥亦為不少TVB劇集擔任旁白，包括《金玉滿堂》、《醫神華佗》和《楚漢驕雄》等。