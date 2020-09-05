亞洲小姐2020｜28歲陸藝鳴棄月入5萬銀行筍工追夢：有心唔怕遲！

「亞洲小姐」與「香港小姐」選美比賽，有相似亦有不同之處，要說其中一個較明顯的分別，就是參賽的年齡限制。亞姐接受年滿16-30歲女性參選，而港姐則需17歲至27歲，所以往年在亞姐之中，亦不乏較成熟女性參選。

《2020亞洲小姐競選》中，28歲17號陸藝鳴就是其中較年長的參選佳麗。（葉志明攝）

《2020亞洲小姐競選》中，28歲的17號陸藝鳴就是其中較年長的參選佳麗，她接受《香港01》訪問時，表示年齡較大都有優勢，人生閱歷較其他人豐富。她自言，職業也能帶給她優勢，她的職業是銀行財務經理，主要為客戶提供投資、按揭、借款以及財富管理上的服務，接觸的人較多，閱歷自己較多。

1995年宮雪花以47歲高齡參賽，其實28歲一啲都唔算年紀大。（葉志明攝）

問到每月收入的事，她就坦言自己平均月入也有3-5萬，同一職位表現好的更隨時可達10萬元。至於提到參選亞姐會否放棄高薪厚職轉行，她回答：「唔係所以嘢都可以用錢衡量，錢只係其次，重要係人生上有夢想，有追求。（覺得28歲參選太遲？）有心唔怕遲！28歲經驗多啲，有另一種女人味。」

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