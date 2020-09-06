胡鴻鈞幸福攬枕初體驗　林盛斌分享用後感：手感腳感都好好Feel！

無綫（TVB）對「big big動漫節」非常重視，早前便特意設計了「胡鴻鈞幸福攬枕」放上big big shop以$399售價發售，不但在網上掀起一陣討論熱潮，更有網民更提出不少創意用法。昨日（5/9），林盛斌（Bob）在IG貼出一張自己緊抱着胡鴻鈞人型攬枕的照片，貌似十分享受的他更引出主角胡鴻鈞留言：「都叫咗你冷靜啲！」

林盛斌真係好鍾意個胡鴻鈞幸福攬枕。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌（阿Bob）接受《香港01》訪問時，便對攬枕讚不絕口：「我人生嘅第一次就畀咗胡鴻鈞！講真，真係好軟綿綿，好好攬。因為我由細到大都有攬攬枕瞓覺嘅習慣，到而家都係，所以話我係攬枕專家。平心而論，佢呢個攬枕嘅質感、手感、腳感都真係好好Feel。」

胡鴻鈞人型攬枕，很想要吧...（網上圖片）

會不會考慮入手？他笑說攬枕銷情十分好，自己也未必入到貨。如果有一個，會怎樣使用？他回答：「如果真係咁好彩有一個，我諗我會送畀我個大囡。因為佢多數聽外國歌手嘅歌，佢噏得出香港嘅歌手真係得嗰幾個，其中一個就係胡鴻鈞，佢話Hubert嗰首《到此一遊》佢全班都識唱！」