沈殷怡新劇演密實反骨女　角色造型收起性感：唔會成日拎出嚟

Shirley出席ViuTV的原創劇《無限斜棟有限公司》開鏡拜神活動。（梁碧玲攝）

「女神」沈殷怡（Shirley）今天（6/9）出席ViuTV的原創劇《無限斜棟有限公司》開鏡拜神。最近由Shirley主持的ViuTV綜藝節目多不勝數，她絕對是被ViuTV力捧的新人之一 ，今次更「轉型」拍埋劇！雖然Shirley並非劇集女主角，但她亦透露角色非常重要具挑戰性：「我今次演一個反骨女，會做好多譬如介手去報復我媽媽，我未試過做一個非常痴線嘅角色，所以對我嚟講真係一次好大挑戰。」

Shirley對自己演技上覺得仲有好大進步空間，亦都打算繼續進修演技。（梁碧玲攝）

雖然Shirley平時的形象較為性感，但她這次劇中的造形卻保守又密實，Shirley期望觀眾可以看見另一個自己：「導演非常有心，係試鏡已經同我講過我另一面已經畀觀眾睇得太多，所以希望觀眾會發掘到另一個我，可能今次係型格路線。」

轉變形象對Shirley是一種挑戰，提到會否因此收起性感，她強調：「我從來冇話要收起性感，只不過我覺得該展現時候會展現，但唔會成日拎出嚟，始終呢行嘅路仲好漫長，我都想多元化啲。」

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