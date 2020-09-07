《全民造星II》陳勇龍再戰模特兒比賽獲獎爆喊：希望媽咪以我為榮

曾在《全民造星II》被批「Hea唱」遭踢出局的陳勇龍（Lung），周日（6/9）在《 亞洲模特盛典Face of Hong Kong 2020香港區決賽》奪得最上鏡大獎，有機會代表香港前往韓國與其他國家模特一爭《亞洲模特盛典Face of Asia》的殊榮。

Lung獲獎爆喊，因為有機會前往韓國探望許久不見的媽媽。（梁碧玲攝）

陳勇龍賽後接受《香港01》訪問時激動到淚灑當場，更一度泣不成聲。問激動的原因為何，他解釋是因為有機會能夠前往韓國見到許久不見的媽媽，「媽咪喺韓國。（有同佢講參加比賽？）我就咁同佢講參加Model比賽.....因為我驚我贏唔到。媽咪一路都支持（我）。」

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Lung抽泣地坦言，希望身處韓國的母親能夠以他為榮。（梁碧玲攝）

陳勇龍原是中韓混血兒，媽媽是韓國人，現在她居住在韓國，一年僅見一次面。今次陳勇龍能夠以獲獎名義前往韓國探望媽媽令他十分滿足，「真真正正可以一個比賽嘅名義去韓國，我覺得好滿足。（媽咪知你可以去韓國未？）未呀！佢啱啱send message畀我仲未聽。」

問到有甚麼說話想同母親講，陳勇龍抽泣地說，希望媽媽以他為榮：「呢個Model比賽我終於贏咗啦！可以話有返少少成績，我希望（你可以）以我為榮！」

另外，他又自爆自己細個是肥仔，體重曾高達90公斤，從未想過能夠成為模特，如今不但成為模特，更成功奪取獎項，令他心情激動不已。

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