【緣來自咖啡】周秀娜不忿被封地獄廚神　想讀烹飪洗底：好唔甘心

周秀娜：「只要我開心,其他咩都唔緊要,我靠呢句說話渡過一段困難嘅時間,自己開心的話,人哋放個屁都話知佢。」（影片截圖）

馬浚偉嘅自家製節目《緣來自咖啡》最新一集請嚟曾在《宮心計2》合作過嘅周秀娜做嘉賓。眾所周知，周秀娜當年憑𡃁模起家，節目中，問到當年對𡃁模嘅睇法時，周秀娜表示沒有所謂的接受與否，因為自己本身係以part time模特兒開始。「part time係自由好多，所以都考慮咗好耐做唔做全職，擔心會唔會做極都欠公司錢，好在最後搵到一間同自己想法吻合嘅公司。」周秀娜推出寫真時，雖然只得24歲，但比起其他𡃁模已屬「超齡」，所以被冠以「𡃁」時，她有感賺到。

娜姐除咗想學烹飪、營養學之外，仲想學攝影。（影片截圖）

「而家諗返係痛苦，因為無預過，大家都係嘗試，以一個新形式去包裝呢件事。」由𡃁模轉形演員，周秀娜表示這是她一直的計劃，並謂𡃁模只係一個過程。「𡃁模呢個詞喺我心目中唔緊要，因為最終目標唔係佢。」兩年前，周秀娜宣布自組工作室，她在節目中表示自覺一直比較幸運，能夠做到自己想要做的事。「以前基本上咩都唔使理會，將每件事做到最好，而家就要諗埋其他嘢，呢個範疇唔熟悉，要學好啲。」

周秀娜自覺今時今日的一切都係「捱」返嚟，所以特別珍惜。（影片截圖）

入行十年，周秀娜有意讀書，不過她所選擇嘅科目卻令馬浚偉甚感意外：「烹飪，因為比人話係地獄廚神好不甘心 ,同埋自己鍾意食甜品；另外想讀營養學，一來父母年紀大，會想知有咩食物係啱佢哋，另外自己亦都有關注身形，所以營養學都幾有用。」