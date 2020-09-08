【使徒行者】林峯參考梁朝偉？　吸毒戲同《無間道》相似度達80%

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，雖然觀眾一早已經知道「誰是臥底」，但即使知道劇情亦不太形響重溫觀感，這才是《使徒行者》能夠成為經典作品的原因之一。繼由彭懷安所飾演的「撻沙哥」於上集被炸死之後，《使徒行者》的故事又進入下一個章節，爆Seed（林峯飾）與由崇金（張國強飾）領頭的泰國毒梟正面對決，一場吸毒戲更獲觀眾大讚，更有不少網民認為這場戲是TVB欠林峯一個視帝的鐵證。

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而眼利的網民就發現，林峯這場「試毒」的戲份，與電影《無間道》中梁朝偉的「試貨」戲有8成相似，無論道具還是手法，甚至連試貨的動作都非常接近。

睇睇《無間道》梁朝偉的試毒：

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但其實有不少帝、后級演員都演過吸毒戲份，例如舒淇在《古惑仔情義篇之洪興十三妹》飾演刀疤淇，最後榮獲「第18屆香港電影金像獎—最佳女配角」；古天樂於《門徒》飾演癮君子；《新古惑仔之少年激闘篇》中謝霆鋒飾演的陳浩南，他亦憑此角奪得「第18屆香港電影金像獎—最佳新演員」；還有徐子珊在劇集《雷霆掃毒》中飾演阿Pat。

重溫佢哋嘅演出：

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但縱使上述各位「道友」有幾好演技，但始終未能稱「王」。有TVB「道友王」之稱的陳勉良幾乎包辦TVB劇集中所有「道友」戲份，可謂與「吸毒」畫上等號！但其實陳勉良的真正身份是水墨畫大師，17歲開始學畫畫，亦偶爾幫TVB畫道具畫，例如2000年的無綫劇集《金裝四大才子》中的畫作，也是出自陳勉良手筆，去年他更舉辦了個人畫展，不少觀眾都大呼驚喜！