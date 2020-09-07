【踢館】ViuTV藝人詹朗林疫情期間變廚神　意外獲得主持一職

疫情之下電視台好多外出的旅遊節目需要全面暫停，若細心留意本地的電視台因此開拍了很多飲食節目，希望令家中抗疫的市民人人成為廚神。ViuTV今晚便播出新的飲食節目《踢館》，ViuTV的節目一向有創意，不走傳統風格，今次節目中不再是主持站在廠裡面教大家一步一步煮新菜式，而是尋找城中15位素人挑戰15間知名餐廳的招牌菜。

詹朗林（JJ）係今次ViuTV飲食節目《踢館》的主持之一。（IG：jjjim）

這次《踢館》的主持之一是平常主持靈異節目的ViuTV藝人詹朗林（JJ），不要看他只擅長說鬼怪事情，原來連廚藝亦非常了得。在疫情期間JJ經常在IG分享自己煮的美食，令一眾網民流哂口水。他這次夥拍曾在TVB主持《美女廚房》的名廚瑞士秋生哥 Jacky Kag、一起主持靈異節目的拍檔岑樂怡（阿妹）、還有《空肚講宵夜》的陳俞希和《辣火頭》的余逸思，大家在節目中有機會一起大顯廚藝？

相信JJ同阿妹平時講開靈異嘢都唔陌生，但今次飲食節目同名廚瑞士秋生哥Jacky Kag一齊會有咩火花呢？（受訪問提供）

當詹朗林知道公司找他拍攝這節目時候開心了數天，因為知道自己終於可以在觀眾面前「露兩手」而不再是關於靈異的事件，「以前喺英國讀書嘅時候每一日都要自己煮嘢食，返到嚟香港工作太忙都冇乜時間再煮。不過近來疫情之下多咗留喺屋企，所以重拾返煮嘢食嘅興趣，有好多朋友試過我嘅手勢都話我應該要做飲食節目。」

不過拍攝期間，詹朗林是有點失望，因為節目竟然沒有機會給他大展廚藝，但節目中能認識瑞士秋生這個老友，已經令他獲益良多，「佢份人超級搞笑又有料到，又可以喺唔同嘅大廚身上學到好多秘技同埋煮食技巧，真係好開心。不過最開心都係我啲朋友因為可以排隊試我煮嘅新菜。 希望嚟緊公司會繼續開飲食節目, 當然最好俾埋我出埠煮嘢食咁就無敵了。」

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這節目其實是排除萬難才完成，因為拍攝期間遇正疫情反彈，中途需要暫定拍攝，他直言：「開頭好擔心趕唔切睇9月7號出街，好彩好多餐廳老闆都好肯幫手，甚至願意唔做半日生意都想我哋做好件事，畀我哋去拍攝， 喺呢度衷心感激感多位餐廳老闆幫忙，希望疫情快啲過去，個個生意都盡快回復正常水平。」

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