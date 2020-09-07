藝人寧要學歷捨棄星途？　盤點學無止境明星位位有成就

入行逾十年嘅周秀娜，早前接受馬浚偉嘅自家製節目《緣來自咖啡》時，透露接下來有意讀書，並謂對烹飪、攝影、營養學最感興趣。其實過往都有唔少藝人為讀書進修而放棄幕前工作。

陳法拉是茱莉亞學院首個華人碩士學生，更是首個華人以全A的成績畢業。（陳法拉IG圖片：＠falachenfala）

陳法拉入行初期，曾被批評演技生硬。2013年離巢後，陳法拉隻身赴美修讀4年制戲劇碩士課程（Master of Fine Arts），成為全職學生。她於最後一個學期中，所有學科都奪得最優異的A級成績，成為該學院首位華人戲劇碩士畢業生。而期間，她另一個成就應該是邂逅現任法藉老公Emmanuel Straschnov，二人去年於巴黎莊園低調完婚。

去年法拉接拍參演嘅HBO劇集《The Undoing》有Nicole Kidman、Hugh Grant參演，另外，有傳Marvel鉅製《上氣》，陳法拉將在片中飾演MI6女特工。

朱千雪參選港姐後入行拍過多部劇集，其中首次擔正的《EU超時任務》更大受觀眾歡迎，成為無綫力捧的花旦之一。（Instagram@tracytschu）

有「民間港姐冠軍」嘅朱千雪入行之後獲不少演出機會，並曾經憑《踩過界》一角獲「我最愛TVB電視女角色」。但她在2015向公司請假，回歸校園讀書，先在中文大學修畢企業傳播管理碩士課程，畢業後，再喺香港城市大學攻讀法律博士課程。期間為了賺學費，朱千雪接拍私人貸款廣告賺學費，並為陷入財務危機的人士教路。

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畢業後，朱千雪以實習大律師身份喺律師行實習，上月底剛完結，唔少網民都期待朱千雪重返幕前，但佢接受訪問時就話：「我暫時沒有拍攝安排，希望做好現在的工作先！」

同樣都是港姐冠軍出身的徐子珊，入行後備受力捧成為當家花旦。（視覺中國）

港姐出身嘅徐子珊，多年來歌影視三棲發展，曾在《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。早年佢以半工讀形式修讀心理學碩士及珠寶設計課程，去年她決心退出娛樂圈，並移居歐洲進修作為送比自己嘅40歲的禮物。入行多年，徐子珊表示手上資金絕對維持到日後的生活水平

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鄧卓殷是《2018年度香港小姐競選》亞軍。（資料圖片）

2018年港姐亞軍鄧卓殷，本身已經係學霸一名。於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，在港大修讀建築系期間，更獲《2017年度亞洲建設大獎評選》的學生界別建築組贏取優異獎。樣子甜美嘅佢本應有不俗發展，但未知是否受介入郭子豪與女友戀情、疑似整容新聞影響，去年她宣布回歸校園攻讀建築系碩士。

陳慧珊於07年在訪問中，承認秘密結婚並宣告有喜。（視覺中國）

陳慧珊入行後成力捧花旦，03年更以《衝上雲霄》成為「大馬雙料視后」。2012年，陳慧珊因老公經營嘅公司破產而復出，本來準備拍《衝上雲霄II》最後亦未有參與，反而在同年宣布將在香港大學就讀碩士學位而暫時息影。2013年，陳慧珊申請將英文碩士課程延期，原因係接拍了劇集《女人俱樂部》。

馬浚偉重返校園，為重拾書本和學習新知識而高興。（FB圖片／馬浚偉）

早年已經自組工作室嘅馬浚偉，2018年在北京大學光華管理學院修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）。為了顧及工作與學業，馬浚偉在這兩年間變身空中飛人，香港、北京兩邊走。順利畢業後，馬浚偉開始修讀香港浸會大學中醫藥學院為期兩年的中醫學基礎課程，絕對係學無止境。