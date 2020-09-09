王思聰欣賞潘春春直播落力　霸氣豪擲500萬人仔送豪車遊艇

全國首富萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰，竟然為潘春春公開豪擲500萬人民幣（折合約573萬港元）？究竟這個女子是誰？做了甚麼令王思聰出手咁闊綽？

王思聰欣賞潘春春直播落力， 豪擲500萬人仔送豪車遊艇。（影片截圖）

原來潘春春是內地影視女星，曾憑主演的電影《嫦娥》入圍康城國際電影節，有返咁上下實力。但最為人熟知的是她豐滿的身材，更曾因此被邀成為陝西首屆胸模大賽形象大使。

另外，由於她的名字與內地藝人、有「台州小舒淇」之稱的潘霜霜「相似」，外界一直拿二人比較，自信的潘春春卻霸氣反擊，自己絕對比潘霜霜強。

王思聰非常豪氣，送勁多大禮畀潘春春。（視覺中國）

而為何潘春春會與王思聰扯上關係？事源潘春春早前進行網上直播時遇上王思聰，由於王思聰並非閒人，他的出現霎時間令直播變得非常熱鬧。王思聰見潘春春非常落力直播，故決定豪擲逾500萬人仔（約573萬港元）買禮物給潘春春，更送她豪車、送遊艇，頓成網絡熱話。

而潘春春在微博張張相身材都咁勁，要搵張密實相都難呀！

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