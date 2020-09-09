00年代女子組合成員近況逐個睇　2R成幸福少奶奶阿嬌眉骨受傷縫針

女子組合2R已經淡出娛樂圈多年，粉絲仍然十分關心Race（黃婉佩）和Rosanne（黃婉君）的動向。昨日（8/9），Race在IG上載了慶祝38歲生日的靚相，穿上Tube Dress的她散發着少女味。不過網民的重點就落在Race同Rosanne的合照上，即時勾起不少80、90後的童年回憶，大叫好掛住當年的組合！

網民的重點就落在Race同Rosanne的合照上，即時勾起不少80、90後的童年回憶。（IG/ @missracewong）

2000年代是香港組合競爭最激烈的時候，單單說紅極一時的女子組合，就已經有2R、Twins、at17 以及Cookies。只可惜她們都敵不過單飛或解散的命運，這些曾經風光一時的組合，最後卻成了80、90後的集體回憶。而她們的近況又是如何呢？

2R淡出娛樂圈成幸福少奶奶

2R出道時曾被指是用來抗衡Twins，而她們亦早已淡出娛樂圈，並成為幸福少奶奶。近年主力從事地產生意的Race，在2016年與富商David Loh結婚後定居新加坡，翌年誕下女兒Cara，她不時在IG曬溫馨家庭照，婚姻幸福美滿令人羨慕。而Rosanne現年亦已經41歲，她於2009年嫁給混血牙醫後育有兩子，並樂於做全職媽媽，專心照顧家庭。

2R出道時曾被指是用來抗衡Twins。（網上圖片）

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Twins擁超強號召力 阿嬌發生意外眉骨縫幾百針

2001年出道Twins，人氣可說是一時無兩，一出道已吸粉無數，更成為了本地女子組合的象徵。經典歌曲《明愛暗戀補習社》、《女校男生》、《戀愛大過天》等唱到街知巷聞，就算近年她們分開發展，每次合體都擁有超強號召力。

2001年出道Twins，人氣可說是一時無兩。（IG/ @choisaaaa）

鍾欣潼（阿嬌）近年主力在內地發展，不過近日卻不幸發生意外，右邊近眉骨位置傷口深至見骨，先後兩次手術共縫了幾百針。而阿嬌今年5月又宣布與「醫界王陽明」賴弘國離婚，結束短短14個月的婚姻。阿Sa近日則傳出與拍拖3年的百億麻將館太子爺石恆聰分手，不過她已火速回應，指記者收錯風，無中生有的新聞不作回應。

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盧凱彤離世 林二汶帶着at17的精神繼續走音樂路

由盧凱彤與林二汶組成的實力派組合at17，獨特的音樂路線令她們收獲一班忠實樂迷。2010年二人分開發展後，盧凱彤轉戰台灣，一度入圍第24屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎。2017年，at17成立15周年，她們復合推出新歌並舉行演唱會。去到2018年，盧凱彤被發現於跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲，令一眾樂迷傷心欲絕。

盧凱彤與林二汶組成實力派組合at17，獨特的音樂路線令她們收獲一班忠實樂迷。（IG/ @lam2）

林二汶帶着盧凱彤的精神一直走下去，最近推出的新歌《再聚》選用了已故好拍檔盧凱彤的樂章，鼓勵大家珍惜眼前人，她們亦在不同的時空再聚。

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Cookies由9位變4位 吳雨霏、楊愛瑾升呢做人母

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘，跳唱單曲《心急人上》更風靡一時，《Forever Friends》則成為了經典的畢業歌。後來，Cookies由9人變4人，最後4位成員各自發展。

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘。（網上圖片）

吳雨霏、楊愛瑾成為人妻兼人母，漸漸淡出幕前。而鄧麗欣專注在電影方面的發展，傅穎則由內地回歸香港拍劇，剛拍攝完ViuTV新劇《熟女強人》，她經常在IG上載性感相大曬瘦身成果。當年的少女組合成員，有不少已為人母，不得不感嘆時光飛逝！