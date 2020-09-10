謝嘉怡畀5年時間自己留港發展　公開擇偶條件列三大要求港男有機

《2020年香港小姐競選決賽》日前圓滿舉行，冠軍由8號的海外大熱佳麗，蘇格蘭加香港混血兒謝嘉怡（Lisa）奪得，亞軍和季軍則分別是2號的陳楨怡（Celina) 以及4號的郭柏妍（Rosita）。Lisa還奪得最上鏡小姐，樣子標緻，笑容甜美的她成為雙料冠軍絕對是眾望所歸。她的性格和個性亦深得評判和網民的喜愛，全晚的比賽都為大家帶來了很多的歡樂。Lisa雖然仍未開始參與任何劇集的演出，不過她已經好有觀眾緣，對她日後在娛樂圈發展相當有利。

Lisa樣子標緻，笑容甜美，成為今屆港姐雙料冠軍絕對是眾望所歸。(謝嘉怡ig)

現年25歲的Lisa現時並沒有拍拖，日前她接受傳媒訪問時就談及她的擇偶條件，講明自己揀男朋友不用靚仔，最重要是比她高和有幽默感，溝通到就可以，也不限國藉。對於有指本地娛圈中有不少混血女藝人都因廣東話不好，而成為了她們發展演藝事業的障礙，Lisa就表示決定給自己5年時間留港發展，她坦言目前聽和講廣東話都只是懂得5、6成，所以首要任務就是學好廣東話。她又謂最想拍動作片。

謝嘉怡現時並沒有男朋友。(謝嘉怡ig)

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