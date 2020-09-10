何超盈勁減幾個碼回復Fit爆身形　修身有法原來全靠佢

早前何超盈（Sabrina）為好友的消毒產品賣廣告，在Instagram限時動態上載自拍相，驚現fit爆身形，目測起碼瘦咗兩個碼，與7月出席老竇賭王何鴻燊喪禮的臃腫身形成鮮明對比，不少人非常好奇究竟Sabrina如何勁減回復索爆身材。

何超盈終撇甩臃腫身形 減肥成功IG出Po大曬小蠻腰

何超盈於微博分享減肥前後對比，真係爭好遠。（何超盈微博圖片）

Sabrina於周四（10/9）在微博分享減肥前後對比相，相中可見，原來Sabrina會跳韓國著名健身教練鄭多燕的有氧健身操減肥，她舉手踢腿，前後比較起碼瘦咗成個人。

Sabrina身邊人爆料，指她用了近半年搵方法減肥，最後決定跳鄭多燕減肥操和HIIT健身，再配以健康飲食，最後成功減磅。（何超盈微博圖片）

據傳媒報道，Sabrina身邊人爆料，Sabrina用了近半年嘗試不同方法減肥，近日因疫情一直留在家的她最後決定每日用一小時做鄭多燕減肥操和HIIT（高強度間歇式訓練）健身，再配合營養師為其度身設計的血型健康餐單、戒埋零食、汽水及食消夜，終於成功減磅回復窈窕身形。

29歲的何超盈在誕下女兒辛阡覓後，一直無暇瘦身，經歷兩年時間，何超盈於近日終於瘦身成功。（IG@xsabrinahox）

Sabrina坦言，減肥動力來源於阿女，希望有個健康身體陪阿女玩，果然愛女心切呀！

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