【心動的信號】戀愛真人騷抄《雙層公寓》　３男集體向一女示愛　

內地真人騷《心動的信號》，不經不覺已經來到第3季，由三男三女的素人入住「信號小屋」，無劇本下看哪一對男女能擦出愛火，節目形式甚似日本的真人騷《雙層公寓》，但加入了「心動偵探」的元素，由現場主持嘉賓找出素人們動情的蛛絲馬跡，首集播出後，一班準戀人已暗暗開始了角力，誓要談一場轟烈的戀愛。

姚沐希外貌似足韓星金高銀，難怪人見人愛。（官方微博）

《心動的信號》概念來自2017年的韓國綜藝節目《Heart Signal》，但心水清的觀眾，也知道節目原型最早是取材自日本真人騷《雙層公寓》，但由於發生了木村花輕生事件，《雙層公寓》宣佈永久停播，而內地的《心動的信號3》正好吸納愛看戀愛真人騷的觀眾，而節目中六位素人，分別是姚沐希、鍾佩妍、鄭琴心、陳延迪、扎西彭措及薛逸星，論外型不折不扣是型男索女，觀看度十足，而首集播出後，幾位男士已向心儀的女神發動攻勢，絕對不會拖拖拉拉，相當爽快。

節目中有6位「心動偵探」，要搵出誰人擦出愛火。（官方微博）

+ 18 + 18 + 18

節目設定不止是戀愛真人騷，還加入了社交推理範疇，每集節目結尾，男女雙方會用手機向心儀對象發出愛的短訊，幾位主持人杜海濤、丁禹兮、戚薇、張翰、楊超越、Alex大叔，會一邊看節目，一邊找出男女雙方心動的證據，而猜中哪對男女彼此有好感，則會獲得「心動原石」，最後要看看誰人收集到最多原石，就成為贏家。

6位素人男女，一起入住「信號小屋」。（騰訊視頻）

首集節目男女雙方的性格已經十分明顯，乖乖女從未拍拖的姚沐希，就獲得三位男士愛的短訊，而她最有好感的卻是扎西彭措，彼此在廚房的互動，令節目看頭大增，之後三位男士不記名下各自提出約會地點，再由三位女孩選擇約會對象，究竟會否出現爭奪愛人的情況，觀眾要拭目以待啦。

日本綜藝節目《雙層公寓》，現已宣佈永久停播。（劇照）

同場加映《雙層公寓》住客林夢靚相：