譚炳文生前最後一個訪問　自爆曾與幾十個裸女一齊拍外景戲

有配音王之稱的譚炳文因肺癌於本月5日早上與世長辭，享年86歲，他女兒譚淑瑩向傳媒表示父親走得安詳。而譚炳文生前最後錄製的一個電台訪問《一起走過》於昨晚播出。他在節目中與主持江美儀及製作人楊紹鴻談及圈中合作的好友，當中包括與他合作多年的好拍檔兼紅顏知己李香琴。現年88歲的李香琴，因為腦退化關係，近年已開始認不到人。炳哥在節目中透露年前曾探望李香琴，可是連這位與他相識於微時，且合作數十載的老拍檔竟然認不出他，令他十分心傷和難過。楊紹鴻就透露去年曾邀請譚炳文一起探望李香琴，但炳哥即時的反應是表明自己不會去，並解釋道：「同琴姐咁熟佢都唔認得我，覺得好心噏！」

有配音王之稱的譚炳文因肺癌於本月5日早上與世長辭，享年86歲。(譚淑瑩fb)

炳哥雖然與癌魔抗戰，但他在節目中依然談笑風生，且不時開懷大笑，展現出堅強樂天的一面，他又笑言自己在娛樂圈多年，成世冇紅過。他透露自己當年入行前是賣金飾的，在報紙上看到麗的呼聲招募播音員便去投考，可是落選了，1700多人選10個人，他是第11個，之後電視台叫他去做旁聽生，他便入行了。後來一次機會他獲寧靜邀請聲演播音劇第二主角，由於是現場收音直出，嚇到他腳軟，事前幾晚都睡不着。

炳哥和琴姐是老拍檔。(vcg)

炳哥又憶述當年參演播音劇《改造小姐》因為反應好而吸引了電影公司買版權拍成電影，炳哥更獲邀擔任主角，於是便正式進軍影壇，他笑指自己：「我冇捱過㗎，一嚟就做主角，都係運氣啫。」炳哥曾與一代性感艷星狄娜曾合作多部色情電影，他說：「嗰時粵語片式微，其他片冇得開，得佢有錢搵，所以咪拍囉。」但就直言對狄娜不感興趣：「佢剝哂衫我都見過啦，不過我冇反應、冇興趣，拍劇唔同㗎嘛。以前拍接吻戲都係借鏡，我哋就嚟真，佢又唔介意。」他自爆拍攝電影時曾試過與數十個女仔全裸拍外景，笑言：「咩都試過哂，好好身材試過，好核突身材都試過。」

炳哥生前最後一個訪問。(江美儀ig)

提到他曾表示後悔為政府拍攝呼籲戒煙的廣告，他坦言當初只是為了賺錢，但卻令煙草商不再找他拍廣告，所以真的後悔，不過後來政府都禁了所有的香煙廣告。江美儀指炳哥的演藝生涯相當順暢，他亦自言從未經歷過低潮，反而是生病令他最難捱，神經線被骨刺拮住，行多幾步都痛，在家裡坐着又覺得悶，坐得耐更痛。炳哥謂自己很放得開，無論做主角還是特約演員都接受，但近年因身體狀況，已推卻了多個演出機會。

炳哥對於琴姐不認得他感到難過。(vcg)

炳哥作為老前輩，原來也曾被年青演員藐視，試過因為自己提點對方而遭對目怒目相向，他說：「所以我而家咩都唔理，最緊要做好自己收銀紙。」他又勸勉現時的年青藝人，最重要是勤力和肯捱。最後，炳哥就自言對人生無悔：「好彩就有2、3年，我冇悔呀，咩都食過、咩都嘆過，最緊要仔女安安樂樂，我盡頭㗎啦，唔好再捱、唔好再辛苦。多謝朋友、親戚，對我非常好。」

炳哥在節目中接受主持江美儀及製作人楊紹鴻訪問。(江美儀ig)

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