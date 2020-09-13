姜濤再獲粉絲越洋應援　18米巨型人像現身台北西門町30萬人望到實

「新世代人氣王」姜濤因為參演ViuTV與台灣八大電視聯合開拍的新劇《超感應學園》，7月中已飛往台北，完成14天自我隔離後，隨即開工。由於今次角色戲份重，所以經理人花姐透露「姜B」需要留在當地大概四個月時間，預計最快今年年底才可以返回香港。一日不見，如隔三秋，一班「姜糖」（姜濤Fans的稱呼）當然想親身飛往當地，但世紀疫症之下，有錢都冇得飛，所以她們只能夠透過越洋應援支持偶像。 繼早前「姜濤香港後援會」出錢安排三部美食車，越洋為偶像及劇組打氣之後，來自「澳門姜濤後援會」的「海外糖」及一位本地男粉絲，合共十多人，一齊夾錢，在台北租用宣傳車和大廈外牆電視屏幕，為姜濤最新的派台歌《孤獨病》宣傳，據了解，單是上述兩款宣傳已價值高達98萬新台幣（折合約26.3萬港元），其中位於西門町德立莊酒店外牆的「全台灣最大電視牆」，長方形電視屏幕樓高21米，單單姜濤顯示出來的巨型人像已達18米高，極盡視覺震撼。 撰文：游大東

姜濤為拍攝新劇《超感應學園》，需要留在台灣大約4個月時間。（梁碧玲攝）

據「澳門姜濤後援會」成員提供的資料，今次越洋為姜濤應援分為電視屏幕和廣告車兩種，前者分別在香港人遊台北必蒲的西門町、屬於商業中心的信義區「世貿101」（台北世界貿易中心和台北101 ）出現，由周日（13/9）開始，一直播放至周六（19/9），每天由早上8時至凌晨12時，連續15小時滾筒式播放《孤獨病》的MV，每小時播6次，每次36秒。

當中西門町德立莊酒店門外的電視屏幕，樓高21米，闊15米，為現時全台北最大的電視牆，參考廣告公司的資料，該處位於十字路口兼捷運站出口，每日人流多達30多萬人次，車流量亦有3.8萬架次，加上西門町素來都是台北市內其中一個人流最多的地段，所以今次粉絲在中心的中心賣廣告撐偶像，保證所有台北人都躲不過姜濤的魅力。

在西門町德立莊酒店門外的電視屏幕，樓高21米，闊15米，為現時全台北最大的電視牆，呈現出來的姜濤高達18米，極具視覺震撼！（YouTube截圖）

由「海外糖」為姜濤發起的第二次海外應援，專誠租用廣告車，於剛剛過去的周末和接下來的周末，一連四日於台北西門町行走，宣傳他的新派台歌《孤獨病》。（YouTube截圖）

姜濤拍《超感應學園》粉絲越洋應援 指台灣生活節奏慢：好啱自己

多圖│姜濤台灣參演新劇《超感應學園》 與蔡凡熙合組「六小福」

8月底，第一轉海外應援登陸台北，更直接「踩入」劇組現場招待台前幕後，姜濤與在台灣拍劇認識的新朋友和對手蔡凡熙（左）和洪群鈞（前）在應援車前合照留念。

除了電視牆，「海外糖」亦想到租用廣告宣傳車，為偶像推廣新歌。宣傳車會在剛過去的星期六、日，以及接下來的周末（19、20/9），一連四日在西門町區內遊走，時間為早上11時至下午5時，每小時更設有15分鐘「停車時間」，方便當地的粉絲打卡。

以為真的只有香港人才迷姜濤？「澳門姜濤後援會」成員直言台灣同樣有熱心粉絲，而且不介意長途跋涉只為見偶像一面：「我哋今次真係有台灣粉絲，由台南出發，花兩個小時北上到台北打卡，真係好感動！」

問到今次越洋應援花費多少？「澳門姜濤後援會」不願意公開實際銀碼，僅提供廣告公司的標價作為參考，西門町和世貿101兩個電視牆，各自租用7天，分別需要60萬（約16.1萬港元3）和30萬新台幣（約8萬港元），至於廣告車租用4天則需要8萬新台幣（約2.1萬港元），合共98萬新台幣，折合約26.3萬港元。如此厚禮，不知道姜濤收到之後會不會開心到彈起？

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