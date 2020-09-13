【心動的信號】姚沐希聲稱未拍過拖　網民起底揭發曾拍攝火辣照片

內地真人騷節目《心動的信號3》，由6名男女共住一室，看看哪一對能發展出戀情，形式上有點似日本的真人騷《雙層公寓》，而節目播出後，率先跑出了第一位到達「信號小屋」的女孩姚沐希，清純外貌，乖乖女的形象，令她馬上成為3位男士追求對象，而網民更極速起底，下文為大家帶來真正的姚沐希。

姚沐希率先跑出，獲得三位男士追求。（官方微博）

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戀愛真人騷《心動的信號3》，觀眾最關心的當然是入住的女住客，分別是乖乖女姚沐希、辣妹鍾佩妍及長髮女神鄭琴心，而率先獲得追求的是姚沐希，節目開始隱藏了眾人的年齡、職業、學歷，純粹以貌取人，而酷似韓國女星金高銀的姚沐希，馬上成為網民起底對象，卻出乎意料指她並非如外貌的乖乖女。

姚沐希打扮時尚，不是一味的乖乖女。（姚沐希微博）

22歲的姚沐希家住上海外灘，曾在新加坡讀了3年書，之後入讀英國諾定咸大學，網民估計她家庭有能力供她海外升學，肯定非富則貴，而獨自生活的她，曾拍下不少性感火辣，充滿時尚觸覺的照片，跟現在的清純形象，完全是判若兩人。回國後姚沐希當上了時裝設計師，而她透露自己從未拍拖，參加節目是想談談戀愛，暗示自己還是處子之身，令觀眾有無限幻想。

姚沐希在英國讀書時，曾拍下不少火辣照片。（姚沐希微博）

同場加映白雲跟愛犬嬉水美圖：