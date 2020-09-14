周杰倫電影《天台》混血女主角李心艾　身形暴脹大媽look曝光

俗語話「一白遮三醜，一肥毀所有」，放在內地女星李心艾身上，確是最貼切不過，90後女生李心艾，7年前首次幕前演出，就當上了台灣天王周杰倫的電影女主角，闖出名堂後在內地拍攝電視劇，近作有《錦繡未央》及《花謝花飛花滿天》，但之後卻少有亮相幕前，近日她被發現比昔日的少女模樣，暴肥兩倍成為大媽，她更揚言「我要追求快樂，我就不減肥」，說出了無數肥妹仔的心聲。

周杰倫電影《天台》中，由李心艾擔當女主角。（劇照）

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李心艾原名李真出生於內地西安，擁有4分之一的俄羅斯血統，23歲時成為周杰倫電影《天台》女主角心艾，自此以李心艾藝名入行發展，混血兒外貌，水汪汪大眼睛，瓜子口臉，身材纖瘦，基本上仿如翻版昆凌，顏值氣質爆燈。之後李心艾在內地發展，拍過《錦繡未央》、《花謝花飛花滿天》、《浪漫星星》等電視劇，但之後卻少有見到她的演出，真相是她因為暴肥，外貌完全看不到昔日氣質美女的痕跡。

李心艾是中俄混血兒，外貌有點像昆凌。（李心艾ig）

李心艾現時身形暴脹，判若兩人。（李心艾微博）

近日李心艾拍片講述自己的近況，她聲稱自己是易肥體質，為了保持纖瘦身材，她試過全日只吃兩塊餅乾充飢，但只要吃多一點，體重即時反彈，喜歡吃零食的她，揚言「我要追求快樂，我就不減肥」。但之後她又說要進入劇組，所以要開始減肥之旅，又參加了一個減重訓練營，還會直擊自己減肥的情況，至於能否由大媽，再次變回女神的樣貌身材，大家要拭目以待啦。