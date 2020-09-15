陳妍希送仔仔返學短片登微博熱搜首位　網民大讚：萌萌的小正太

現年37歲的陳妍希 (Michelle) 與33歲的老公陳曉於2016年結婚，將他們所飾演的小龍女與楊過之愛情故事，由戲裡延至現實世界。兩人的仔仔小星星於同年12月出世，一家三口過着幸福快樂的生活。作為父母的Michelle和陳曉對仔仔向來十分保護，至今亦從未讓仔仔的容貌曝光，眨眼間兩人的仔仔今年已經三歲多，到了適學的年齡，呢日Michelle就於她的IG post了她接送仔仔上學的短片跟大家分享。

陳妍希與陳曉由戲裡愛到戲外。(陳妍希ig)

Michelle所post的短片中只影住她仔仔的一對腳，她仔仔身穿紅色上衣配襯深藍色短褲再加黑襪仔黑皮鞋，走路步伐十分之輕快。Michelle留言表示：「第一天到學校上學 #開學嘍 #穿制服好可愛」真是隔住個Mon都感受到她的仔仔有幾cute，而「# 陳妍希送兒子上學 #」更登上了微博熱搜榜首位。其實Michelle之前也曾於IG post過仔仔的照片，不過都是遮了樣的，今次她所拍的短片只曝光了仔仔的一對腳，即使見不到樣子，網民依然紛紛留言大讚她的仔仔好可愛：「萌萌的小正太」。

Michelle之前都有post過仔仔的照片。(陳妍希ig)

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