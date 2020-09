連詩雅(Shiga)早前憑無綫(TVB)劇集《那些我愛過的人》入屋,使其Instagram追蹤人數急增至50萬,而她亦非常識做,經常在平台曬性感靚相,向新舊支持者大派福利。昨天(15/9),她便貼出兩張靚相,問粉絲到底揀什麼款式的帽子比較好:「Simple Questions. Complicated Answers. Confusing Choices. Thats life...So do u like 1 or 2!?(簡單問題,複雜答案,令人困惑嘅選擇……你鍾意1定係2?)」不過,好多網友都沒有理會到上述問題,明顯將焦點放在她一雙長腿上,而「星級網民」陳自瑤便是其中一位老實人:「我淨係見到長腿!」

