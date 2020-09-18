專訪│徐榮曾演路人甲九年：企喺主角後面演村民，真係做到灰

徐榮捱了20多年,由路人甲捱到成為主角之一，他非常感激珍姐的提拔，另一個是監製戚其義，徐榮第一次出現在天書的角色，就是戚其義的作品。(葉志明攝)

《反黑路人甲》徐榮飾演喪鐘，外形到演繹方式完全切合一個奸人，演了22年戲，這個角色對他來說手到拿來；演戲不難，但演藝生涯不容易，徐榮入行後，當了9年路人甲、村民、冇名字的角色，他說：「企喺主角後面做村民，真係做到你灰，你會有好多點解問自己，質疑自己，慢慢你就反映喺你面口到。」



直至2007年徐榮終於等到一個機會，《同時三分親》飾演裘俊，「珍姐(曾勵珍)當時同我講，有留意主角後面啲人做戲嘅，睇咗你好耐喇，今次俾個機會你,俾心機啲。」沒有發光的螢火蟲，原來一直有人留意。



雖然等了九年，最青春的時間當了路人甲，但徐榮很感恩，「有啲同事做得耐過你嘅，都係企自己隔離做緊村民，我唔敢話留低就最好，但如果你有興趣，同自己講唔好怨啦，做咗先，乜角色都好，俾心機。」由路人甲到裘俊、《愛‧回家》馬強，再到《反黑路人甲》喪鐘，戲份越來越重，徐榮絶對是大器晚成。

徐榮這幾年位置不同了，星味漸濃，加上顧家好男人形象，非常入屋，他說：「顧家好男人我ok嘅，但其實40歲嗰陣我都去玩咗個電單車旅行。」徐榮想話俾家聽，其實佢唔悶架。(葉志明攝)

我不是悶蛋



徐榮給人印象是顧家好男人，外表平實，沉默寡言，絶對是好老公，但對於這行來說，可能給人感覺太悶，他想擺脫這個固定形象，他說：「顧家好男人一定係好嘅，但我想講，我唔悶喎，我好多嘢講架，不過以前係新人，我知自己多嘢講易罪人，所以就唔出聲，而家做得耐喇，就講多啲囉，正如馬明一樣，你哋以為佢唔出聲，其實不知幾多嘢講，佢好鬼馬架。」的確徐榮不是想像中那麼悶，至少他40歲那年跟朋友在馬來西亞，駕電單車玩了十天，換著第二個有家室的男人，連向老婆提出都不敢。

9年路人甲



性格影響命運，徐榮入行時因為怕得罪人所以少說話多做事，加上有沒有緋聞，很典型的實幹型，所以角色都很少有發揮機會，他亦自言做得灰心，「我返工嘅時間同主角一樣，但因為你演嘅係企喺主角後面的村民，無嘢做,企喺到,時間好難過，年資比自己耐嘅同事一樣企你隔離，你點會唔灰呢?有段時間自己越做越hea，後尾都係自己撻返著自己，因為咁做落去唔係辧法，既然留得喺到就堅持啦。」做了9年路人甲，終在2007年等到一個機會《同事三分親》。

裘俊是徐榮第一個入屋的角色，他非常感謝珍姐，令他有第一個機會，亦令他明白原來路人甲是有高層留意的。

離開處境劇是另一挑戰



《同事三分親》之後《畢打自己人》《天天天晴》《愛‧回家》連續四套處境劇，徐榮入哂屋，是事業一個高峰亦可能是樽頸，徐榮亦擔心過，「完咗《愛‧回家》好想大家會有第二個角色俾觀眾睇到，開頭大家都仲會有覺得馬強嘅影子，今次《反黑路人甲》入面嘅喪鐘，就冇人再講，自己都好滿意呢次演出，記得有次同個仔一齊睇，佢叫我做返喪鐘其中一個反應，我話我真係做唔到，因為你跳出咗之後，好難即刻又入返去。」除了太太外，一仔一女亦見証著徐榮的演藝生涯，「我喺屋企讀劇本，佢哋見到哂，大仔就已經無嘢慣咗，細女就仲會覺得daddy好奇怪。」兩個小朋友看著爸爸練戲，想像到畫面温馨過《愛‧回家》

徐榮同蔣家旻都是靠《愛‧回家》入屋，《愛‧回家》結束後二人都要經過幾套劇集，搣甩處境劇浸味，尤其《反黑路人甲》兩位的演出脫胎換骨，令觀眾有驚喜。

老實情人



徐榮大部份演的角色跟他性格很相似，很少看到他演浪漫情人，他亦覺得自己不浪漫，問到他有沒有送過花給太太，他望一望站在攝影機後的太太，「應該冇喇，咁嘥錢，新年嗰啲就有，佢話唔鍾意嘅，(寫下紙仔或message氹下佢?)都冇呀，我哋試過有一年哥哥都大咗喇，咁我學下人兩個浪漫下啦，食完一餐好浪漫嘅晚飯，跟住點呢?下一餐又浪漫呀?嘩，我兩個都覺得攪唔掂，要有啲細路喺隔離熱鬧下先開心，不過你提一提我都好，有時講啲嘢氹下佢，但...都係唔好，太反常，我驚佢以為我做錯事，哈哈...」送花、甜言蜜語這些花招只是點綴，最重要是一家人親密的感情，徐榮任何事都將太太及子女放在第一位，單是這個心思已勝過一千朵玫瑰，徐太一定滿意。