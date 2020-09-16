盛品儒老婆蔡一鳳大爆屋企外傭蠱惑　偷10萬蚊戒指報埋警

前任亞洲電視執行董事盛品儒老婆蔡一鳳，近日大爆早前聘請的外傭不但蠱惑，手腳更非常唔乾淨，令她氣憤難平又無奈。

盛品儒老婆蔡一鳳抱怨不幸聘請到蠱惑外傭。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

蔡一鳳接受傳媒訪問時提及，最近她遇上一位舉止奇怪的蠱惑外傭，首日前往接她回家時竟然放僱主飛機玩失蹤。

之後尚有更「難頂」事情發生。蔡一鳳抱怨指，該名外傭工作不到兩星期，期間用百潔布刷銀器、刮花價值數萬元銀器及銀筷子；每日戴耳機瘋狂玩電話；工作時間要求入工人房開冷氣休息；未得僱主同意便與坐下與他們一起看電視逾半小時；以及在僱主面前錫小主人嘴。早前更有到會的侍應向她投訴，該名外傭掛住玩電話，拖慢其他人工作。

蔡一鳳爆，該名蠱惑外傭更疑似偷走一枚值10萬元的綠碧壐寶石戒指。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

其後蔡一鳳忍無可忍，上周決定辭退該名外傭。豈料外傭離開當日，蔡一鳳發現她的行李中跌出內一枚綠碧壐寶石戒指，價值10萬元。蔡一鳳人贓並獲，立即通知中介公司及報警，警察到後為全部工人錄口供，前後花近整整8小時。

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