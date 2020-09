鍾嘉欣繼早前先後曬出與馬國明和鄭嘉穎的合照之後,鍾嘉欣今日(16/9)又再出賣劇集《兒科醫生》的拍檔,與周家怡合照再分享到IG:「And then there’s this little Sweetie! She is kind, sweet and caring. (還有這位小甜心!她人很好,很細心亦很照顧別人)」,雖然嘉欣快過周家怡公開她劇中的造型,不過家怡並不生氣,更留言:「You’re the sweetest.(你才是最甜)!」而網民都開始估計,下一位在IG出現的劇中演員將會是羅仲謙!

+ 7 + 7 + 7