開間咖啡店︱李綺雯離巢後想做老闆娘：提供舒適嘅空間紓緩心靈

由盧頌恩（妹頭）、李綺雯（𡃁妹）及黎紀君（Christy）主持的香港開電視星期日晚上10時30分播映的新節目《開間咖啡店》，以咖啡店為題，講述三人為實踐開咖啡店的夢想，走遍香港多間咖啡店取經，並向專業咖啡師「偷師」學沖咖啡；節目中，本身是蛋糕店老闆的Christy與廚藝了得的李綺雯更即場炮製甜品及小食，盡顯功架。

三個女人一個墟！

數月前投資七位數在疫巿「創業」開設按摩店的盧頌恩，表示無懼疫巿，有意繼按摩店後，再進軍咖啡業開設咖啡店，她說：「自小夢想做小店老闆，我係一個享受人生嘅人，好鍾意歎按摩、歎咖啡，所以好想將呢種享受帶畀其他人。」盧頌恩續說，在5月開業的按摩店，在開業兩個月後便停業，令她感受到做生意有驚濤駭浪的感覺，她謂：「原本開業後生意不錯，但之後因為疫情要停業，不過租金、人工都要照出，所以有一定壓力。」

數月前投資七位數在疫巿「創業」開設按摩店的盧頌恩。

至於，身為蛋糕店老闆的Christy，坦言生意少不免受疫情影響：「會有一定影響，但慶幸不是太大影響，有些婚禮訂單需要延期，好彩好多客人都很體諒，但又因為疫情以致好多人要在家抗疫，反而多了一家人相處，從而多了客人會訂些生日蛋糕來慶祝。」

大展廚藝！

此外，李綺雯亦表示自去年底開始，有開設咖啡店的念頭，她說：「好想開一間咖啡店，可以給予人一個舒適嘅空間去休息、紓緩心靈，但做生意真係好睇時機，同埋要看看遇唔遇到合適嘅夥伴。假若開一間咖啡店，我希望落手落腳親自去做，所以今次呢個節目對我來講係好好偷師機會，同埋喺節目中，我會煮不同嘅小食，其他兩位主持同工作人員試食後，會有好多不同意見，對於我將來開咖啡店會係一個好好嘅參考。」