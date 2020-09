來到9月中旬,不少女星都捉緊夏天的尾巴出海影靚相。陳婉衡(Alycia)今日(17/9)就在IG上載了數張藍天白雲的照片,穿上黃藍三點式泳衣的Alycia大曬Fit爆身形,盡展纖腰和一雙長腿。她留言寫着:「The best love is the one that makes you into a better person, without changing you into someone other than yourself.(最好的愛情會令你變得更好,而非失去自我。)」網民大讚陳婉衡Fit到爆:「求指教」、「正到呢!」