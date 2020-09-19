【錦繡南歌】李沁劇中師弟空城蘆展翔　曾演出《倚天》少年張無忌

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，由李沁和秦昊主演，在宮廷鬥爭以外，上演一幕幕甜寵戲份，男女觀眾也看得十分投入，而在女主角身邊，總是跟著一位小師弟空城，精靈調皮，俊朗秀氣，而且武功高強，出場後深得觀眾喜愛，而飾演空城的童星蘆展翔，原來就是新《倚天屠龍記》的少年張無忌，入行4年已有約40部作品，究竟他有何特別之處，下文為大家揭曉。

蘆展翔經常在李沁左右，出鏡率甚高。（蘆展翔微博）

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在劇中蘆展翔飾演空城一角，是朱雀盟殺手，李沁角色驪歌的小師弟，擅長用毒及武器製造，一直在李沁身邊提供協助，他出場後總是插科打諢，製造不少笑料，令緊張的陰謀鬥爭，增添了輕鬆的元素，所以他出場後，即獲得觀眾大讚。其實蘆展翔只得14歲，但已有4年演出經驗，早於2016年，他參加橫店兒童奧斯卡獲得星秀獎出道，曾演出《新六指琴魔》、《清平樂》，最為人熟悉的角色，必定要數到新《倚天屠龍記》的少年張無忌。

14歲身高166cm，將來蘆展翔仲有得高。（蘆展翔微博）

蘆展翔獲得甚多演出機會，除了演技出色，樣子可愛之外，原來他的拼搏精神，才是獲得導演青睞的原因，雖然他是劇組唯一的小演員，但他自覺應該一視同仁，曾有一幕淋雨戲，要在零度之後拍攝，蘆展翔在全身濕透下斷續拍攝了4小時，每次停機他都會凍得發抖，比起很多成年演員更加專業，難怪李沁戲裡戲外也當他親弟弟，不時教他演戲，獲得萬千寵愛。

蘆展翔曾演出新《倚天》的少年張無忌。（蘆展翔微博）

同場加映湯怡馬甲線美圖：