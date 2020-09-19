【使徒行者】莫偉文演死屍大材小用　2001年曾亮相日劇與天后合作

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，劇集除了造就佘詩曼的「三段式爆喊」演出，直接令她第二次奪TVB「視后」殊榮，亦有不少亮點值得留意，包括「綠葉王」莫偉文的演出！今晚（18/9）播出的第21集中，莫偉文的屍體突然在「卓Sir」苗僑偉的車尾箱出現，令苗僑偉成為疑兇被迫潛逃，而一切原來都是黑警「郭Sir」劉江的陰謀！

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莫偉文在《使徒行者》中的亮相可算是「大材小用」，因為他曾經演過20多套電影，當中最受矚目的角色絕對是《生化壽屍》（1998）壽司師傅和《少林足球》（2001）謝賢（飾強雄）助手，而他在劇集《巾幗梟雄之義海豪情》（2010）中的角色「銘叔」亦非常亮眼，不溫不火的演技，加上一口流利日語，令人印象深刻。

莫偉文在《少林足球》中飾演謝賢的助手。（電影畫面）

不少人以為莫偉文為《巾》劇苦練日語，但事實上是他本身已經是日語高手，因為他早年曾到日本發展遊戲機生意，與當地商人不斷交手。莫偉文除了試過參與周星馳《喜劇之王》（1999）和《少林足球》在日本的宣傳工作，更試過參演2001年日劇《大話姻緣》（ウソコイ）！

《弄假成真》由「日本周潤發」中井貴一、華語樂壇天后王菲和日劇天后仲間由紀惠主演，講述一個關於假結婚的故事，而莫偉文便是在第3集亮相，飾演其中一個惡霸。

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