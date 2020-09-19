張衛健心血被刪闖珍姐房理論獲贈言一生受用　定下死線轉行揸的士

從事娛樂圈這行有很多人都是捱出來的，張衛健（Dicky）就是其中一位捱出頭來的藝人。他早前接受由江美儀和楊紹鴻主持的港台節目《一起走過》訪問時，就再次提及自己當年的辛酸史。Dicky從影多年，有不少代表作，演出過不少角色都深入民心，但原來他當年曾有不少作品石沉大海。

Dicky從影多年有不少代表作。(資料圖片)

Dicky指他是直到劇集《老友鬼鬼》播出後才被觀眾認識。Dicky表示該劇的監製張乾文非常賞識他，還准予他與編審一起編度自己的場口，不過此舉卻引起其他人的不滿，更將此事鬧至無綫高層曾勵珍 (珍姐) 的耳中，最後珍姐將Dicky有份參與創作的部份都刪走了。Dicky笑指由於當年自己少不更事，知道自己的「心血」被刪後，即急得直闖珍姐的房間找對方理論，最終當然是被對方訓斥一番，Dicky重提當時的一幕說：「雖然珍姐話『唔係敲門就要見你』，但係佢都好畀面我，畀我喺佢面前演一次場戲。」

Dicky當年都曾經捱過窮。(張衛健微博)

珍姐還向Dicky說了一番令他在演藝生涯中終生受用的說話，珍姐當時對他說：「你可能演男主角嘅作品唔多，但你應該開始要意識到任何一個創作人，特別係男主角，如果自己有創作的話，你就有一個社會責任，你任何一句說話講出去、任何一個動作做出去，都會對好多人有影響。」

Dicky努力捱出頭來。(張衛健微博)

Dicky在節目中又透露他17歲時就要孭起養家的重任，還要負責弟弟在外國讀書的生活費，擔子極重。他剛入行時的薪酬不高，更曾有段時間連飯錢也沒有，在無綫的Canteen吃飯都要靠扮沒帶銀包來賒賬。Dicky指老闆非常好人，還對他說相信終有一日他能全數歸還，叫他日後直接賒賬便可。Dicky的恩人還有他的圈中好兄弟吳國敬，他憶述自己當年財困時，對方即使只有一千元的身家卻也願意借他一半。

而他曾與吳國敬傾心事時講過如果《老友鬼鬼》這套劇不成功，他就會轉行揸的士，因他自覺當時在電視圈發展已十年，如果仍未能做出成就，就無謂再浪費青春，同時亦需維持生計。而他最終亦憑該劇人氣爆升。

Dicky與珍姐。(資料圖片)

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