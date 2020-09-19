使徒行者︱佘詩曼如何練出神級演技？　變「超視后」前曾被彈戲屎

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看。劇集除了使「歡喜哥」許紹雄再次彈起，更造就「釘姐」佘詩曼「超視后三段式爆喊戲」，直接令她在《萬千星輝頒獎典禮》中第二度捧走「最佳女主角」獎座，最後更在其他頒獎禮中橫掃各大獎項，成為「11料視后」。不過，佘詩曼「上神枱」之前，曾經一度被觀眾批評「戲屎」、「雞仔聲」，到底她是如何習得一身好本領？

重溫佘詩曼超視后三段式爆喊戲：

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1997年，佘詩曼參選港姐並獲得季軍，順勢簽TVB並獲得重用，首次拍劇已經擔任第一女主角，在《雪山飛狐》（1999）中飾演「苗若蘭」。不過，劇集出街後，觀眾大彈佘詩曼的演技，既有人指她「雞仔聲」，又有人踩她的眼神空洞不似望住對手，非常陰功。到接拍《生命有TAKE2》（2000），佘詩曼又遭同公司人輕視，更有報道指曾有幕後鬧她「淨係識帶塊嘢返工」。

《雪山飛狐》1999年首播時，佘詩曼的表現不斷遭觀眾批評。（myTV SUPER）

不過，佘詩曼在《十月初五的月光》（2000）終於一吐烏氣，憑角色「祝君好」大獲好評，更在《萬千星輝賀台慶2000》中奪得「本年度我最喜愛的電視角色」。之後，她的演技愈見成熟，先憑《金枝欲孽》（2004）贏得多個獎項，最後更在《鳳凰四重奏》（2006）一人分飾四角，並首次贏得台慶頒獎禮「視后」。

佘詩曼在《鳳凰四重奏》中飾演四個角色，包括「魏瑜鳳」（清末）、「汪子君」（五四時代）、「白慧珍」（六十年代末）以及戴思嘉（現代），難度甚高，頗考演技。（myTV SUPER）

佘詩曼演戲愈來愈勁，由「雞仔聲」、「戲屎」到「視后」，甚至「超視后」，其實都和一個男人有莫大關係，他便是她在《雪山飛狐》的拍檔陳錦鴻。佘詩曼曾在清談節目《志雲飯局》中透露過自己當時如何克服種種困難：「我有喺屋企讀報紙，朗讀半個鐘頭，讀咗幾個月，係有幫助，另外當時拍《雪山飛狐》同《刑事偵緝檔案IV》，對住陳錦鴻成年咁滯，因為佢本身係演藝學院，對演戲有好多理論，佢就不斷將學到嘅嘢灌輸畀我，佢都幾關鍵，係佢令我對演戲產生興趣。」令她逐步逐步成為好戲之人。

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