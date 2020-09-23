唐寧被囝囝三年級功課考起　後悔小時候沒有努力讀書：不可以再懶

38歲的唐寧自2017年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚後，獨力照顧一仔一女。昨日（22/9），她在IG上載了囝囝的英文補充練習照片，更概嘆小時候沒有好好學習英文，連教三年級的囝囝都無能為力。唐寧因而定下新目標，每星期開Live公開練習英文，希望透過壓力令自己進步。

唐寧上載了囝囝的英文補充練習，概嘆小時候沒有好好學習英文。（IG/ @leilakong1205）

她留言寫着：「我要為自己做一件事。其實一直以來有一件事我是很希望做到，便是學英文！但總是沒有辦法「的起心肝」去學，小時候沒有好好去學，長大後更害怕去學，就算有多少人願意陪着我幫我，只要他們稍一不看着我，我便會逃避去學習，令他們灰心失望。現在連仔仔3年級時的練習，也有很多不懂回答。所以我打算一星期在FB開一次做英文練習Live，希望以公開練習，來給自己一點壓力。我會從小學4年班練習本開始，希望一星期能升一級，如果大家不怕悶便陪着我學習吧！我不可以再懶了！」網民被唐寧的恆心打動，紛紛為她打氣，更有人願意免費教她英文：「願意免費教妳四堂Zoom，每次一小時，學完妳可自己教小朋友，加油！」

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