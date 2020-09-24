鍾嘉欣全港最高泳池水著打卡　即跟女星級超豪Staycation放鬆叉電

受到疫情影響，近日就興起了Staycation（留港度假）熱潮，以解港人未能外遊之苦。Staycation亦成功創下商機，酒店邀請藝人入住一晚，再通過他們達致宣傳效果。而藝人們除了可免費到酒店放鬆一下、趁機叉電外，最重要當然是打卡，拍下大量靚相再放到社交平台同網民開心Share。馮盈盈（Crystal）就同媽媽去5星級酒店享受一番，她感謝酒店特別安排到天台停機坪影靚相。盈盈亦無懼素顏出鏡，着起浴袍大曬長腿。靚媽鍾嘉欣就在位於118樓的泳池打卡，泳池擁有落地大玻璃，嘉欣穿起紅色泳衣曬Fit爆身形。

點撃睇下去Staycation的女神們：

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江嘉敏（Kaman）上月就同好姊妹鄺潔楹（Judy）和郭嘉文去了一間5星級酒店為林凱恩（Iris）慶祝生日，回想起當晚的情況，Kaman回覆《香港01》時指非常開心，可惜因她們各自有工作在身，而未能過夜：「我哋剩係去慶祝生日，一齊食飯，冇住到呀，因為我哋個個都要0500開工。慶祝生日梗係開心啦，因為我哋都係第一次搞Party驚喜，見到Iris嚇親好搞笑好得意。我同朋友食飯，問佢邊間酒店靚又大，影相好睇，點知原來佢係酒店PR。佢好好，幫我安排所有嘢，畀咗全酒店最大嘅房我哋，又幫手佈置！」

而Judy則說那一晚感覺不在香港，十分開心難忘：「今年大家都冇去過旅行，我識嘅好多Artist會一拍完劇、劇與劇之間都會去一個小旅行放鬆下，今年大家都做唔到呢樣嘢。好開心酒店Sponsor我哋搞Surprise Party，過咗一晚好開心，有少少唔喺香港嘅感覺。」她續指近排收到很多Spa邀請：「做Spa都可以畀大家Relax下，遠離煩囂。」

江嘉敏上月就同好姊妹鄺潔楹（Judy）和郭嘉文去了一間5星級為林凱恩（Iris）慶祝生日。（IG/ @kaman_kong）

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