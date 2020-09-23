美國YouTuber月賺過百萬　不喝星巴克不買名牌省99%收入

很多人都認為人生應活在當下，盡情享受，29歲美國YouTuber Graham Stephan在自家頻道分享房地產投資經驗，單月收入22萬美元（約170萬港元），雖然年少發跡身家過千萬，亦不會亂灑金錢，生活非常貼地，連Starbucks咖啡都嫌貴拒絕幫襯！

29歲美國YouTuber Graham Stephan月入過百萬美元。（IG圖片／gpstephan）

Stephan 18歲投身房地產產業，擔任經紀人，在26歲淨資產便超過100萬美元（約774萬港元）。他於3年前開始透過手機記錄自己對於理財、消費的看法，吸引不少觀眾，目前其Youtube頻道已累積239萬訂閱人數。

他接受外國傳媒訪問，分享個人的理財心得，財富保持高收入、低支出的狀態，只用收入的1%來維持日常開支，透過「節儉」存下99%的收入。雖然Stephan收入高，但他亦同時拒絕高消費，已擠身中產之列的他，卻不愛精品咖啡，他認為Starbucks之類的連鎖咖啡店的定價是「荒謬的」，他寧願買超級巿場的特價咖啡，回家沖泡只需20美分（約1.6港元）的成本。

Stephan女友不介意與他一起慳錢，即使出街食飯分享一餐也不介意。（IG圖片／gpstephan）

另外Stephan亦不買名牌，一向節儉的他不明白花700美元（約5400港元）買一雙Gucci鞋有何意義，他認為在H&M等連鎖服飾店就能買到類似的鞋子，價錢只是Gucci鞋的1%。除了不買精品咖啡及名牌之外，他在生活的各種細節上也慳到極致，例如多到雜貨超市購買打折商品和食材，即使外出食飯，也會與女友分食一份餐。

去年4月Stephan購入了一輛Tesla Model 3代步，屬品牌中最相宜的型號，他拍攝了一條關於購買Tesla Model 3的影片，影片的收入正好抵消車價支出。

Stephan等於免費擁有了一輪Tesla Model 3。（IG圖片／gpstephan）

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