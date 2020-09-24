無綫火速向落選港姐張盈悅招手　憑專業演藝訓練成首位簽約佳麗

《2020年香港小姐》冠軍由大熱謝嘉怡奪得，選後更人氣急升密密接Job。與謝嘉怡一樣來自海外、從美國洛杉磯回流的22歲落選佳麗張盈悅雖然止步於12強，但卻是今屆首個被無綫相中、已簽約加盟成旗下藝人的佳麗。

止步於12強的佳麗張盈悅被無綫相中，成為首位簽約無綫的藝人。（資料圖片）

據知無綫簽約張盈悅原因其一是無綫鬧「花旦荒」；其次是無綫認為張盈悅外形獨特又有性格；另外更因為她畢業於美國音樂及戲劇學院（The American Musical And Dramatic Academy），擁有豐富舞台劇經驗，又曾受過專業演藝訓練，條件優秀故獲無綫青睞，火速向其招手。

張盈悅擁有豐富舞台劇經驗，又受過專業演藝訓練，性格我行我素又夠膽。（張盈悅IG圖片）

在張盈悅的Instagram上面的確可以看見她特立獨行的一面。她不但在參選港姐期間未有似其他佳麗一樣經營一個選舉賬號，更大方公開素顏和化「驚嚇妝」的相；言談之間風趣抵死，例如選舉期間，另一位佳麗侯嘉欣正落淚接受訪問，指自己可能因不夠靚而被遭踢出局時，張盈悅突然心直口快地說：「唔會！你靚過侯塞因！」忽然爆出的無厘頭金句實在令人難忘。

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