台女星蔣萍爆老公曾偷食媽媽　對方竟說：我一次可搞定你們母女倆

台灣前性感女團「Age48」成員，蔣萍日前於一個綜藝節目上，驚爆與她結婚7年的老公曾背住她出軌，而偷食對象竟然是她的媽媽！蔣萍的前夫比她大14年，她指兩人婚後的頭幾年都很幸福，不過後來她任職編劇的老公工作不順利，開始在家工作，增加了和她媽媽相處的機會。蔣萍一直沒有懷疑過她老公，直到有次搬來了一個新鄰居，是一個命理老師，對方好心幫他們全家人排命盤，之後竟跟她說：「妳怎麼這麼傻，妳老公都外遇很久了！」還表示她老公外遇至少半年，外遇對象更是她也認識的。

蔣萍是台灣前性感女團「Age48」成員。(蔣萍FB)

蔣萍當時雖然覺得不可能，但也忍不住經常追問老公，結果有一次老公不耐煩脫口而出說：「我一次可以搞定你們母女兩個。」蔣萍大感驚訝，即反問：「你剛剛說的是我媽媽嗎？」她立刻致電她媽媽對質，沒想到對方聽完後竟然掛她電話，她於是嬲爆直衝往父母家，她媽媽開門見到是她便立刻將門關上，蔣萍哭着離開。她直言老公令他們兩個家都毀了，而最讓他生氣的是，當時她老公居然表示如果自己沒跟岳母在一起，岳母也會找別人。

她在節目中大爆前夫偷食她媽媽。(節目截圖)

蔣萍表示她老公曾透露她媽媽手腳經常酸痛，老公為媽媽按摩繼而展開了這段不倫戀。她老公指即使不經意觸及她媽媽的「私密部位」，她媽媽都沒有反抗，兩人自然而然就發生了關係，當時蔣萍和她的兒子都在家中。蔣萍知道老公偷食媽媽之後，並沒有即時跟老公離婚，她為了孩子，原本是想給老公一次機會，但相處數月卻發現對方根本沒打算改變，才忍痛決定離婚。而她的媽媽後來也有跟其他男人一起。