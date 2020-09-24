【錦繡南歌】李沁古裝穿出仙氣卻遮蓋身材　一文睇盡機場曬小蠻腰

內地女星李沁，近年成為古裝劇的仙氣女神，繼早前《慶餘年》的「雞髀姑娘」後，近作《錦繡南歌》在無綫熱播，飾演俠女沈驪歌，跟彭城王(秦昊飾)發展出一段相愛相殺的戀情，李沁本身具備古典美，常演古裝亦無可厚非，但在層層疊疊的古裝長裙下，遮蓋了李沁的婀娜完美身材，尤其是只得19吋的螞蟻腰，所以李沁一有機會就會穿上露臍裝，仿如報復式展示身材，下文為大家帶來電視上看不到的李沁。

李沁古裝散發仙氣，卻遮蓋了婀娜身材。（劇照）

李沁私底下愛穿露臍裝，大曬螞蟻腰。（視覺中國）

下圖有李沁機場大曬螞蟻腰：

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李沁擔正的內地劇《錦繡南歌》，劇情講述沈驪歌由一心想殺死彭城王，到知悉對方心繫天下蒼生，二人聯手對抗朝中奸邪，而驪歌身份亦會隨著劇情而改變，由朱雀盟殺手，變成沈府大小姐，之後會晉身為驪妃，但無論哪一種身份，寬鬆的古裝長裙，總是遮蓋了李沁的婀娜纖瘦身材，其實她擁有19吋水蛇腰，還有一對白滑美腿，比起穿古裝時的仙氣，多了一份女性的嫵媚誘惑。

李沁透視裝仍舊見到水蛇腰。（視覺中國）

經常拍攝古裝劇，令李沁少有機會展示她的完美體態，所以私下場合，她必定會報復式穿上露臍裝及超短熱褲，展示她的小蠻腰及修長美腿，尤其是在機場基本上等於李沁的舞台，絕對能看到平日看不到的李沁。忙於拍劇的她，少有時間做運動，所以她在飲食上十分講究，晚餐絕對不會吃澱粉質，主食只是水煮西蘭花，最多只是加個蘋果，要保持纖瘦體態，李沁也下過一番苦功。

李沁經常拍攝古裝劇，顏值爆燈。（劇照）

同場加映樂宜婚紗相：