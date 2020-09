50歲的「美魔女」鍾麗緹育有三名女兒,她們都遺傳了媽媽的美貌和美好身材。大女張敏鈞(Yasmine)今年已經22歲,昨日(25/9)她在IG上載了一輯在海邊的泳衣相曬美好身形,她穿上三點式泳衣加熱褲,拿着草帽擺出不同的甫士。混血兒的她擁有濃密眉毛以及深邃五官,在陽光下笑得非常燦爛,Yasmine寫道:「Holding onto summer through these photos.(透過照片抓緊夏天)」,網民大讚Yasmine漂亮兼火辣。