港姐冠軍謝嘉怡IG貼出對比照　短短2個月樣子出現驚天大變化

出爐港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑住標緻樣貌和可愛率真的性格大受網友歡迎，由初選到總決賽奪冠，短短2個月的時間，Lisa的樣子已出現驚天大變化。她昨日（26/9）在IG上載了一張對比照，並寫着：「I never thought such a transformation was possible in two months. Inside and out I feel and look completely different! This is motivation to keep working hard and stay true to yourself! Follow your dreams!（我從沒想到兩個月內會有這樣的轉變，從內到外我看起來完全不同！這是一直努力的動力，追逐你的夢想）」。

短短2個月的時間，Lisa的樣子出現驚天大變化。（IG/ @lisamarie_tse）

兩個月前的Lisa以素顏示人，面圓圓的她充滿鄰家少女的感覺，非常可愛。當選後的Lisa化上簡潔妝容，看上去不但更有精神，還增添了不少高貴氣質。而且她為了選港姐努力減肥，現在的她搣甩Baby Fat，唯一不變的是她臉上甜美的笑容。網民大讚Lisa靚之外，更為她打氣：「不忘初心」、「甜美迷人」。

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