港姐冠軍謝嘉怡IG貼出對比照　短短2個月樣子出現驚天大變化

出爐港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)憑住標緻樣貌和可愛率真的性格大受網友歡迎,由初選到總決賽奪冠,短短2個月的時間,Lisa的樣子已出現驚天大變化。她昨日(26/9)在IG上載了一張對比照,並寫着:「I never thought such a transformation was possible in two months. Inside and out I feel and look completely different! This is motivation to keep working hard and stay true to yourself! Follow your dreams!(我從沒想到兩個月內會有這樣的轉變,從內到外我看起來完全不同!這是一直努力的動力,追逐你的夢想)」。