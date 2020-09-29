范冰冰肚凸凸分享粉絲禮物　粉紅豪宅曝光滿滿少女味

現年39歲的范冰冰自從2018年經歷逃稅風波與陰陽合同事件之後，演藝事業嚴重受挫，至今仍未能復出拍戲，不過她月前已重新活躍於社交網，亦多次傳出她即將復出幕前的消息。雖然至今仍未等到冰冰正式重返幕前，不知道何時才能看到她的影視新作，但她也有經常在網上平台跟大家見面，keep住曝光率，亦有帶貨直播，吸金力依然驚人。

范冰冰仍未復出。(范冰冰微博)

冰冰昨日又於社交網上跟大家見面，她於微博post了一段短片，跟大家開心share她於早前生日時收到粉絲的禮物，她在家中逐一介紹各種充滿特色的禮物，並多謝粉絲的心意，這亦令她的豪宅曝光了。片中可見她家中的其中一個客廳布置，廳內放了兩張沙發，一個大型的飾物木架，擺了她的一些收藏品，地上舖了粉紅色幻彩地氈，流露出滿滿的少女心。廳裡的裝潢布置並沒有奢華氣派，卻反而有一樣精緻溫馨的感覺。

這個客廳外還有更大的廳和房間，屋還有個超大的花園，片中曝光位置只是她豪宅中的一角而已。而從她之前post過家中幾隻愛貓的相中見到，她家中的地板有多個款式，可能是她其他寓所的照片。

冰冰keep住有於社交媒體上跟大家見面。(范冰冰微博)

冰冰坐梳化介紹禮物的時候，原本穿上毛衣外套的她因為郁動而掀開了外套，露出了她明顯隆起的肚子，相當搶Fo。當她意識到時，便拉埋外套作遮掩，又用書來遮肚，這更令她的肚子成為了網民的焦點，有內地媒體猜疑她是否如傳聞所說的真的懷孕。

冰冰拍片介紹所收禮物令豪宅曝光。(范冰冰微博)

點擊睇冰冰豪宅以及她肚凸凸疑似大肚的相：