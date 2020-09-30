【踩過界】近十年最好「腳頭」劇集？　王浩信封帝蔡思貝大洗底

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，今晚（29/9）便開始重播由王浩信、蔡思貝及李佳芯領銜主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》造勢。《踩過界》不但集合法律、犯罪、懸疑、偵探等元素，令觀眾耳目一新，原來更是一套極好「腳頭」的劇集！

《踩過界》由王浩信、蔡思貝及李佳芯領銜主演。（TVB）

王浩信在《踩過界》中飾演盲人大狀「文申俠」，劇集播出時，不少觀眾都大讚他的演出甚具說服力，有望奪得TVB台慶頒獎禮的「最佳男主角」，而他最後亦不負眾望，先後在《星和無綫電視大獎2017》及《萬千星輝頒獎典禮2017》中稱帝，令他穩坐一線位置，之後套套都演「男一」。

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蔡思貝在參演《踩過界》前一直被指演技稚嫩、「得個殼」，更有很多觀眾挑剔她在劇集《衝線》（2015）、《鐵馬戰車》（2016）及《潮流教主》（2017）中的演出。不過，她在《踩過界》的表現有如脫胎換骨，在戲中飾演「癲姐／趙正妹」的她犧牲自己靚樣，套上牙套扮哨牙，令觀眾更留意其演技有所進步，為之後在《大帥哥》演技大躍進鋪路。

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雖然張振朗在《全職沒女》（2017）表現亮眼，但仍然等待機會更上一層樓躋身一線，而《踩過界》確實令他比以往入屋，他與王浩信的對手戲更是深受觀眾歡迎，直接令他得到機會成為《堅離地愛堅離地》、《機場特警》的第一男主角，以及在《萬千星輝頒獎典禮2019》贏取「飛躍進步男藝員」，實力備受肯定。

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雖然李佳芯早於《律政強人》（2016）時已「升呢」擔任第一女主角，更有機會問鼎視后，但她在《踩過界》中的演繹卻比之前更加出色，在劇中飾演性感法官「Never／王勵凡」的她，演技收放自如，造型亮眼吸睛，因此她最後在《星和無綫電視大獎2017》中獲得「我最愛TVB女主角」，首奪「視后級」獎項。

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內地市場一向潛力巨大，TVB在2016年便與內地影片平台愛奇藝簽署戰略合作協議，首部拍攝的劇集便是《踩過界》。劇集在平台上除了有廣東話原聲，更有國語配音供內地觀眾選擇，令他們不再因「水土不服」關係，而選擇棄劇。由於《踩過界》在內地平台大收旺場，單在2017年9月初錄得網上點擊播放超過5億次的佳績，令日後更多平台願意與TVB合作，拍攝出《再創世紀》（2018）、《宮心計2深宮計》等。