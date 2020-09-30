【黯衣天使】冰鑿插眼切腦葉醫患者　揭50年代恐怖精神病療法

對於精神病這回事，大眾仍存在不少謬誤，更會下意識地標籤精神病患者為「黐線」，甚至乎是罪惡的源頭。基於醫學技術日益發展，現今有很多精神病患者都能夠痊癒，可惜在50年代，在醫生不清楚了解人類大腦的情況下，設計了多種恐怖療法來「醫治」精神病患者，聽到都覺得心寒……

現代精神治療剛起步的50年代，流傳了多種恐怖療法。（電視畫面）

近期在Netflix上架的驚慄劇《黯衣天使》（Ratched）以經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）中的變態護士長為主題，探討這位黑心冷血護士的育成歷程。先不說劇集是《美國恐怖故事》的創作人Ryan Murphy班底製作，論場面調度、色調、復古服裝等，都充滿「美恐」的感覺，當中所探討50年代對人類大腦的知識貧乏才是焦點所在。

《Ratched》上架不足兩星期，便已穩佔香港地區的點播排行榜第四位。（Netflix圖片）

如果讀者有看過經典電影《飛越瘋人院》的話，應該記得主角McMurphy（積尼高遜飾）最後被強行接受腦葉切除手術（Lobotomy）變成癡呆，而《黯衣天使》中亦將手術過程展示給劇迷眼前。其實腦葉切除是切除大腦得前額葉皮質的連接組織，這個手術時1930年至1950年用來醫治精神病，亦是世界上第一種精神外科手術，而發明此技術的葡萄牙醫生António Egas Moniz亦於1949年獲得諾貝爾醫學獎。

要進行這項手術，醫生需要在病人的顱骨兩側各鑽一個小孔，然後將類似螺絲刀的腦白質切斷器，從洞中伸入病患腦部，切斷神經纖維。後來一位美國醫生發現用冰鑿和鎚仔，在眼球上部從眼眶中鑿入腦內，破壞相應神經，都達到同樣效果。不過手術過後會令病人出現癡呆的後遺症，加上並沒有真正為患者治療而受抨擊，直至70年代多數國家已經禁止這項手術。

除了這項血腥的變態手術，還有駭人聽聞的「冰火水療」。在比較封閉保守、精神治療剛起步的50年代，大眾視同性戀為精神病，劇中的醫生Dr. Hanover（Jon Jon Briones飾）為了「治療」女同性戀者，而對她們進行如酷刑般的水療。主角Ratched（Sarah Paulson飾）將「患者」的身體鎖在鐵浴缸中，然後用超高溫的熱水和冰，輪流讓「患者」浸在其中，讓她們達到類似冥想的狀態。不過一不小心，「患者」全身的皮膚便會被嚴重灼傷，不但沒有達到所謂治療的效果，後果更不堪設想。

根據Medscape醫療網站指出，當年還有大量因為對精神病不了解而發明出來的恐怖療法，包括催眠、休克療法、旋轉療法、偽科學「顱相學」等。一大堆的療法根本毫無根據，只是靠大膽假設來向病人開刀，聽到療法名字足以感到心寒。雖然在研究過程中難免實行試驗式的治療方法，儘管現今醫學昌明，但大腦或精神科學領域對人類依然是一個謎。

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