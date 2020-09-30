容祖兒出道21周年　霍汶希Mani貼舊相曬好感情：你一如既往地單純

樂壇天后容祖兒（Joey）於1999年正式出道，當年憑《未知》一曲奪下各大樂壇頒獎禮的新人獎。Joey至今出道21年，陪伴她走過高山低谷的金牌經理人霍汶希（Mani）在IG上載多張與Joey的合照，並感性地寫下對她的感受。當中有一張陳年舊照，粉絲力讚Joey的樣子十年如一日。

Joey至今出道21年，陪伴她走過高山低谷的金牌經理人Mani上載多張合照。（IG/ @manifokfok）

Mani寫着：「容祖祖，時間真的過得太快，不知不覺已陪伴你二十一個年頭。回想起初見你時，真的好感動好多回憶。這麼多年，你一如既往地單純和優秀，也讓越(愈)來越(愈)多的人喜歡你。你經歷過沒日沒夜的練習，也無數次見過凌晨三四點的星光。你登上過萬人場的舞台中央，也曾留宿在一個人的琴房。沒有憑空而來的成績，有的是一分一毫的努力，很開心能夠見證你一步步的成長和一點一滴的快樂。經歷過時光的錘鍊，你也變得更加熠熠發亮。未來繼續唱下去吧，容祖兒，出道二十一週年快樂！」網民紛紛為Joey送上祝福，並祝願她「越唱越強」。

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