三浦春馬生前疑遭導演欺凌　被嘲似馬騮新劇被套用侮辱元素

日本男星三浦春馬於7月18日上吊自殺離世，終年30歲。三浦離世至今兩個半月，死因依然成謎，他臨終前接拍TBS電視台劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》，只拍罷3集就傳出輕生噩耗，近日有傳他生前疑被導演欺凌，引起網民熱議。

竹內結子與三浦春馬近月分別輕生，令人心痛惋惜。近日傳出消息指三浦生前疑遭導演欺凌。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》於日前播出第三集，有觀眾發現三浦在今集起明顯消瘦，同時有消息指兩位導演平野俊一和木村尚，一向與三浦關係欠佳。三浦10年前曾與平野俊一合作劇集《血色星期一》，有指他在拍攝期間被對方當眾斥罵NG太多次，又被嘲笑似馬騮。

在新劇《錢》中，三浦疑再遭平野俊一聯合另一導演木村尚欺凌，他們似乎疑刻意採用了大量馬騮元素來影射三浦，包括他的角色名猿渡慶太，劇中玩具廠及玩具也以Monkey命名，就連主角的機械寵物也叫猿彥，更要求他穿上啡有猴子圖案或啡色的戲服等。

劇中運用了大量疑似侮辱元素，點擊圖片：

對於相關傳聞，劇組及電視台未有任何回應。木村尚在三浦死訊傳出當天，曾在IG賬戶寫上：「當感受到一切完結的時候，你就會上癮。」之後更多番留言似在影射三浦，大批網民湧到木村尚的IG瘋狂炮轟。

【錢的盡頭是愛情的開始】是三浦春馬臨終未完成之作。（《錢的盡頭是愛情的開始》劇照）